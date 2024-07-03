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Гросу обсудил с содокладчиками ПАСЕ выборы и еврореферендум

Спикер парламента Молдовы встретился с содокладчиками комиссии по мониторингу ПАСЕ.

Источник: Parlamentul Republicii Moldova

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Подготовку к президентским выборам и конституционному референдуму обсудили в среду в Кишиневе спикер парламента Молдовы Игорь Гросу и содокладчики комиссии по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Пьер-Ален Фриде и Занда Калниня-Лукашевица, сообщили в пресс-службе законодательного форума.

Пьер-Ален Фриде и Занда Калниня-Лукашевица до 3 июля находятся с ознакомительным визитом в Республике Молдова.

«Этой осенью, 20 октября, в Республике Молдова состоятся два важных избирательных процесса для демократии и будущего нашей страны», — заявил на встрече Игорь Гросу.

Он также сказал, что «Молдова является целью беспрецедентной гибридной кампании со стороны Российской Федерации и преступных группировок».

Гросу заявил, что Молдова «по-прежнему нуждается в поддержке Совета Европы в укреплении демократии, проведении реформы юстиции, в борьбе с коррупцией, а также в проведении свободных и корректных выборов».

Содокладчики встретились также с депутатами от парламентского большинства и оппозиции.

ЕС