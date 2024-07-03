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Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане

Астана. 3 июля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.

Источник: kremlin.ru

«В Астане, на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.

Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля.

Путин Владимир
ШОС