Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане

«В Астане, на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля.
Астана. 3 июля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.
«В Астане, на полях саммита ШОС состоялась встреча Владимира Путина с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином», — говорится в сообщении.
Саммит ШОС проходит в Астане 3 и 4 июля.