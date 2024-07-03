Путин и Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита ШОС в Астане

Астана. 3 июля. КазТАГ — Президент России Владимир Путин и председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин провели переговоры на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане, сообщает пресс-служба Кремля.