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Путин: Отношения РФ и КНР переживают лучший период в своей истории

Российско-китайские отношения переживают сейчас наилучший период в своей истории. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые в преддверии саммита ШОС проходят сейчас в Астане.

Источник: Российская газета

«Констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга», — сказал российский лидер.

Путин также выразил уверенность, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.

В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что сама встреча лидеров РФ и КНР в Астане — воплощение высокого уровня отношений Москвы и Пекина.

Путин Владимир