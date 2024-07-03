Путин: Отношения РФ и КНР переживают лучший период в своей истории

«Констатировали, что российско-китайские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия переживают наилучший период в своей истории. Они выстраиваются на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения суверенитета друг друга», — сказал российский лидер.
Путин также выразил уверенность, что российско-китайское взаимодействие в мировых делах выступает одним из главных стабилизирующих факторов на международной арене.
В свою очередь Си Цзиньпин отметил, что сама встреча лидеров РФ и КНР в Астане — воплощение высокого уровня отношений Москвы и Пекина.