Узбекистан и Китай планируют увеличить товарооборот до 20 миллиардов долларов

Особо было отмечено открытие узбекско-китайского технопарка и первого в регионе производства электромобилей BYD в Джизакской области. Также расширяется партнерство с ведущими китайскими финансовыми структурами. Совместно с Фондом «Шелковый путь» создана инвестиционная платформа, а при содействии Эксимбанка Китая завершается строительство Олимпийского городка в Ташкенте. В скором времени ожидается открытие регионального филиала Эксимбанка Китая в Ташкенте.