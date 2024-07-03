Узбекистан и Китай планируют увеличить товарооборот до 20 миллиардов долларов

В рамках рабочего визита в Астану 3 июля состоялись переговоры Шавката Мирзиёева и Си Цзиньпина. Лидеры двух стран отметили значительный прогресс во всех направлениях двустороннего взаимодействия за последние годы.
Текущий портфель инвестиционных проектов между странами превышает 50 миллиардов долларов. С начала года в Узбекистане освоено более трех миллиардов долларов китайских инвестиций, что позволило создать свыше 500 новых совместных предприятий.
Достигнута договоренность ускорить принятие программ стратегического сотрудничества в области инфраструктуры, промышленной кооперации, сельского хозяйства и «зеленой» энергетики.
Особо было отмечено открытие узбекско-китайского технопарка и первого в регионе производства электромобилей BYD в Джизакской области. Также расширяется партнерство с ведущими китайскими финансовыми структурами. Совместно с Фондом «Шелковый путь» создана инвестиционная платформа, а при содействии Эксимбанка Китая завершается строительство Олимпийского городка в Ташкенте. В скором времени ожидается открытие регионального филиала Эксимбанка Китая в Ташкенте.
Переговоры также коснулись активизации межрегиональных обменов.
Шавкат Мирзиёев выразил благодарность Си Цзиньпину за поддержку в вопросах борьбы с бедностью и предложил принять долгосрочную программу по обмену опытом в этом направлении.
Подчеркнута важность скорейшего начала строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, которая имеет стратегическое значение для укрепления транспортной взаимосвязанности и развития региона в рамках инициативы «Один пояс, один путь».
Узбекистан подтвердил свою неизменную позицию по поддержке политики «одного Китая» и борьбе с «тремя силами зла». Стороны договорились продолжить тесное сотрудничество в рамках Организации Объединённых Наций, Шанхайской организации сотрудничества, формата «Центральная Азия — Китай» и других международных и региональных структур.