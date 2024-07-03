Токаев назвал Катар одним из ближайших партнеров Казахстана

«Я хотел бы подчеркнуть нашу приверженность тесным отношениям с вашей страной. У меня остались приятные воспоминания о моем визите в Доху, который стал большим событием с точки зрения придания очень серьезного импульса развитию двустороннего сотрудничества. Мы подняли наши отношения до уровня стратегического партнерства. Во время моего визита были подписаны очень важные документы. Думаю, что правительство Казахстана сделает все возможное для того, чтобы эти соглашения были успешно реализованы», — отметил президент.