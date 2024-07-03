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Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ответил на вопросы зарубежных СМИ

Зарубежные журналисты задали вопросы волгоградскому губернатору.

Источник: РИА "Новости"

Сегодня, 3 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ответил на вопросы отечественных и зарубежных СМИ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, журналисты приехали из Пакистана, Латинской Америки, Белоруссии и стран БРИКС. На церемонии объявления имен лауреатов международной премии «Глобальная энергии» Бочаров рассказал о сотрудничестве в условиях санкций и перспективах развития.

По словам губернатора, несмотря незаконные ограничения товарооборот только увеличивается, количество зарубежных партнеров растет. Отметим, что сейчас регион сотрудничает со 100 странами мира.

— Все это дает возможность для очень хорошего сотрудничества, симбиоза, который позволит развиваться всем на условиях доверительного отношения друг к другу, — отметил Бочаров.