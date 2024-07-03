Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ответил на вопросы зарубежных СМИ

Сегодня, 3 июля, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров ответил на вопросы отечественных и зарубежных СМИ. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе региональной администрации, журналисты приехали из Пакистана, Латинской Америки, Белоруссии и стран БРИКС. На церемонии объявления имен лауреатов международной премии «Глобальная энергии» Бочаров рассказал о сотрудничестве в условиях санкций и перспективах развития.