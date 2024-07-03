Вениамин Кондратьев: Необходимо наращивать турпоток в Узбекистан

— Нам интересны долгосрочные отношения, которые получат импульс через взаимовыгодное движение бизнеса. Предприятия края открыты для совместных проектов в сельскохозяйственном и пищевом производстве, машиностроении, текстильной промышленности и туризме. На Кубани живет более 6 миллионов человек и ежегодно мы принимаем свыше 18 миллионов отдыхающих. То есть регион обладает большим рынком сбыта. Мы должны понять, как перенастроить внутреннее производство, чтобы выпускать востребованную продукцию и нарастить товарооборот. Уверен, обе стороны готовы поддержать бизнес и предоставить преференции, — сказал Вениамин Кондратьев. Планируется, что стороны укрепят отношения в разных отраслях: от научной до туристической, пояснили в пресс-службе краевой администрации.