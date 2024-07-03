Байден задумался о выходе из предвыборной гонки

Пока, как заявил один из собеседников, Байден все еще активно борется за переизбрание. Однако в частной беседе он признал, что понимает возможность провала своей кандидатуры, если в ближайшие дни не сможет убедить американцев в том, что он готов продолжить заниматься своей работой.