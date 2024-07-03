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Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали двусторонние переговоры

АЛМАТЫ, 3 июл — Sputnik. Переговоры президента РФ Владимира Путина с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым начались в Астане.

Источник: Пресс-служба президента Казахстана

Беседа проходит в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон».

Предыдущий раз они встречались в мае, когда Токаев приезжал в Москву на День Победы и саммит ЕАЭС.

Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует завтра, а сегодняшний день у глав государств, прибывших и прибывающих в Астану, посвящен двусторонним переговорам.

ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.

За 5 лет, напомнили в правительстве, товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5%, составив 66 миллиардов долларов. В январе-апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил $19,1 млрд. За аналогичный период товарооборот Казахстана и России составил $7,4 млрд.

Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.

Путин Владимир