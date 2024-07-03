Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали двусторонние переговоры

За 5 лет, напомнили в правительстве, товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5%, составив 66 миллиардов долларов. В январе-апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил $19,1 млрд. За аналогичный период товарооборот Казахстана и России составил $7,4 млрд.