Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали двусторонние переговоры

Беседа проходит в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон».
Предыдущий раз они встречались в мае, когда Токаев приезжал в Москву на День Победы и саммит ЕАЭС.
Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует завтра, а сегодняшний день у глав государств, прибывших и прибывающих в Астану, посвящен двусторонним переговорам.
ШОС была основана в 2001 году шестью странами — Казахстаном, Китаем, Россией, Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном. Позднее к объединению присоединились Иран, Индия и Пакистан.
За 5 лет, напомнили в правительстве, товарооборот Казахстана со странами ШОС вырос на 56,5%, составив 66 миллиардов долларов. В январе-апреле 2024 года объем взаимной торговли внутри организации составил $19,1 млрд. За аналогичный период товарооборот Казахстана и России составил $7,4 млрд.
Участники саммита планируют подписать пакет из 24 совместных документов, а также принять итоговую декларацию и заявление, подтверждающее приверженность участников объединения принципам добрососедства и единства.