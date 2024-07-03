80 лет назад Москва салютовала войскам за освобождение Минска

80 лет назад войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта освободили Минск. Эту новость тут же передали по всему Советскому Союзу. 1 100 дней оккупации были позади. Третьего июля 1944 года советские войска освободили Глубокое, Докшицы, Логойск, Куренец, Будслав, Долгиново, Острошицкий Городок, Марьину Горку, а также сотни других населенных пунктов. Соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за Минск, были представлены к присвоению наименования «Минские» и к награждению орденами.
В 22 часа Москва от имени Родины салютовала войскам, освободившим и содействовавшим в освобождении Минска, двадцатью четырьмя артиллерийскими залпами из трехсот двадцати четырех орудий. Это был салют первой степени, который давали в ознаменование особо выдающихся событий, таких как освобождение столиц Союзных республик и иностранных государств, достижение советскими войсками госграницы, завершение войны с союзниками Германии.
Впервые такой салют дали в Москве 6 ноября 1943 года в честь освобождения Киева, а в последний раз — 3 сентября 1945 года в честь победы над Японией. Всего за годы Великой Отечественной произведено 26 салютов 1-й степени.