80 лет назад Москва салютовала войскам за освобождение Минска

80 лет назад войска 3-го Белорусского фронта при содействии войск 1-го Белорусского фронта освободили Минск. Эту новость тут же передали по всему Советскому Союзу. 1 100 дней оккупации были позади. Третьего июля 1944 года советские войска освободили Глубокое, Докшицы, Логойск, Куренец, Будслав, Долгиново, Острошицкий Городок, Марьину Горку, а также сотни других населенных пунктов. Соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за Минск, были представлены к присвоению наименования «Минские» и к награждению орденами.