Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си

Беседа проходила в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон». Переговоры длились примерно два часа.
«Предметно, двусторонние отношения, все области. Обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, было четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — рассказал о ходе переговоров Песков.
«То есть теме Украины было уделено наибольшее внимание в ходе состоявшихся переговоров?» — спросили у Пескова. «Нет, нельзя так сказать», — ответил он. Комментарий Дмитрия Пескова опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.
Переговоры проходили в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. В начале встречи, как сообщалось ранее, Владимир Путин сказал, что отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории. Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин не создают никаких блоков и не сотрудничают против третьих стран.