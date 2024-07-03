Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си

Переговоры проходили в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. В начале встречи, как сообщалось ранее, Владимир Путин сказал, что отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории. Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин не создают никаких блоков и не сотрудничают против третьих стран.