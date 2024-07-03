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Песков раскрыл подробности переговоров Путина и Си

Во время переговоров президента России Владимира Путина с лидером КНР Си Цзиньпином в Астане обсуждался конфликт на Украине, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В контексте вопроса урегулирования конфликта, сказал Песков, была «четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия».

Беседа проходила в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон». Переговоры длились примерно два часа.

«Предметно, двусторонние отношения, все области. Обменялись мнениями по региональным проблемам. В контексте Украины, кстати, было четко отмечена бесперспективность каких-либо форматов без российского участия», — рассказал о ходе переговоров Песков.

«То есть теме Украины было уделено наибольшее внимание в ходе состоявшихся переговоров?» — спросили у Пескова. «Нет, нельзя так сказать», — ответил он. Комментарий Дмитрия Пескова опубликовал в своем Telegram-канале корреспондент ВГТРК Павел Зарубин.

Переговоры проходили в преддверии саммита Шанхайской организации сотрудничества. В начале встречи, как сообщалось ранее, Владимир Путин сказал, что отношения России и Китая переживают наилучший период в своей истории. Отдельно Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин не создают никаких блоков и не сотрудничают против третьих стран.

ШОС
Путин Владимир
Песков Дмитрий