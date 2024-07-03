«Здесь нет доминирующих взглядов и давления». В МИД рассказали, чем ШОС привлекает Беларусь

«Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как важную площадку для переговоров с нашими традиционными партнерами и друзьями, — сказал Сергей Лукашевич. — Естественно, вступая в эту организацию, мы рассчитываем и обогатить ее своим присутствием, и получить те преференции, которые нам будут доступны».



Дипломат отметил, что любая международная организация — это своеобразный клуб. Что касается ШОС, то, по его словам, это клуб стран с тесными и доверительными отношениями.



«Это не клуб закрытых стран со своими специфическими подходами и желанием навязать свою повестку дня мировому сообществу. Здесь клуб стран-единомышленников. Здесь страны, которые думают если не одинаково, то очень близко насчет таких важных моментов, как будущее, какие же инструменты мы будем использовать, насколько они взвешены, сбалансированы и отвечают интересам прежде всего народов стран, входящих в эту организацию. Мы не встретим в этой организации доминирующих взглядов, того жесткого давления, о котором мы с вами прекрасно осведомлены», — обратил внимание первый замглавы МИД.