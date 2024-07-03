«Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как важную площадку для переговоров с нашими традиционными партнерами и друзьями, — сказал Сергей Лукашевич. — Естественно, вступая в эту организацию, мы рассчитываем и обогатить ее своим присутствием, и получить те преференции, которые нам будут доступны».
Дипломат отметил, что любая международная организация — это своеобразный клуб. Что касается ШОС, то, по его словам, это клуб стран с тесными и доверительными отношениями.
«Это не клуб закрытых стран со своими специфическими подходами и желанием навязать свою повестку дня мировому сообществу. Здесь клуб стран-единомышленников. Здесь страны, которые думают если не одинаково, то очень близко насчет таких важных моментов, как будущее, какие же инструменты мы будем использовать, насколько они взвешены, сбалансированы и отвечают интересам прежде всего народов стран, входящих в эту организацию. Мы не встретим в этой организации доминирующих взглядов, того жесткого давления, о котором мы с вами прекрасно осведомлены», — обратил внимание первый замглавы МИД.
«Здесь нет доминирующих взглядов и давления». В МИД рассказали, чем ШОС привлекает Беларусь
3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь рассчитывает обогатить Шанхайскую организацию сотрудничества своим участием в ее работе, а также воспользоваться преимуществами объединения. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич в YouTube-проекте БЕЛТА «По факту: решения Первого».
«Беларусь рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества как важную площадку для переговоров с нашими традиционными партнерами и друзьями, — сказал Сергей Лукашевич. — Естественно, вступая в эту организацию, мы рассчитываем и обогатить ее своим присутствием, и получить те преференции, которые нам будут доступны».