Врио губернатора Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 3 июля провел прием граждан в Самаре. Самарцы и жители близлежащих районов обращались к нему с разными вопросами. Например, жители «Кошелев Парка» Волжского района попросили отремонтировать улицу Климова в Петра Дубраве. Глава Волжского района сообщил, что уже в июле заключат контракт на ремонт этой и еще одной улицы в поселке — деньги на это дополнительно выделят из регионального бюджета. Кроме того, улица Климова пока находится на гарантии. Подрядчик не выполнил все свои обязательства, и местная администрация обратилась в прокуратуру.
Как объяснил глава района, дорога с 2019 на гарантии, но гарантийный ремонт подрядчик выполнил частично — только ямочный, а нужно укладывать новый слой асфальта. Позднее он перестал идти на контакт. Администрация района направила обращение в прокуратуру и планирует взыскать с него стоимость ремонта.
— Посмотрите остановочный павильон, столбы связи, в целом мощение, бордюры — если делаем, то под ключ и чтобы было хорошо, — поручил Вячеслав Федорищев и отметил, что сроки нового ремонта нужно ускорить, а за новым подрядчиком — следить.
Ангелина Акимова из «Южного города», рассказала, что в микрорайоне из кранов течет плохая вода. Из-за этого постоянно ломается техника, счетчики, а пить такую воду просто невозможно — приходится покупать. Глава района рассказал, что сейчас воду в «Южный город» подают из скважин насосно-фильтровальной станции № 3. Сейчас строят еще два водовода. После чего воду будут подавать уже из центрального источника в Самаре. Сдать объект планируется в октябре, а пуско-наладку завершить в декабре. Вячеслав Федорищев поручил, чтобы чистая вода у жителей «Южного города» была к 15 декабря.
Также на прием к главе региона пришли родители, чьи дети имеют ограниченные возможности здоровья. На улице Физкультурной для таких ребят проводят занятия адаптивным кикбоксингом и тхэквондо, но помещение не соответствует нормативным требованиям. Главу региона попросили помочь с новым помещением для 80 детей с ОВЗ. Им предложили проводить занятия в спорткомплексе «Грация». Представители минспорта выедут на место с родителями и обсудят решение этого вопроса.