Врио губернатора Вячеслав Федорищев провел прием граждан в Самаре

Врио губернатора Самарской области Вячеслав Федорищев 3 июля провел прием граждан в Самаре. Самарцы и жители близлежащих районов обращались к нему с разными вопросами. Например, жители «Кошелев Парка» Волжского района попросили отремонтировать улицу Климова в Петра Дубраве. Глава Волжского района сообщил, что уже в июле заключат контракт на ремонт этой и еще одной улицы в поселке — деньги на это дополнительно выделят из регионального бюджета. Кроме того, улица Климова пока находится на гарантии. Подрядчик не выполнил все свои обязательства, и местная администрация обратилась в прокуратуру.