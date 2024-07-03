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Управление гражданской авиации запускает проект по выдаче разрешений на полеты БПЛА

Выдачу разрешений на полеты беспилотников в Молдове намерены проводить в онлайн-форме.

Источник: AP 2023

КИШИНЕВ, 3 июл — Sputnik. Орган гражданской авиации (ОГА) объявил о запуске пилотного проекта онлайн-платформы для подачи заявок и выдачи разрешений на полеты беспилотных летательных аппаратов, сообщили в ведомстве.

Заявки принимаются с 1 июля нынешнего года.

«Проект направлен на тестирование платформы и способов взаимодействия с гражданами с целью ее улучшения перед дальнейшим официальным запуском», — уточнили в ОГА.

Платформа будет работать параллельно со стандартной процедурой, предусмотренной законом о контроле воздушного пространства и соответствующим приказом отраслевого ведомства.