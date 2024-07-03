Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

В среду вечером в президентском центре республики Казахстан состоялась встреча Токаева и Путина. В ходе нее Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).