Путин принял приглашение Токаева посетить Казахстан

АСТАНА, 3 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин принял приглашение своего казахстанского коллеги Касым-Жомарта Токаева вновь посетить республику в ноябре этого года.
В среду вечером в президентском центре республики Казахстан состоялась встреча Токаева и Путина. В ходе нее Токаев предложил российскому лидеру совершить еще один визит в Казахстан в ноябре этого года, совместив его с участием в заседании высшего совета Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).
«Я полагаю, что это просто необходимо, чтобы поддерживать набранный темп сотрудничества между нашими странами. Надеюсь еще раз увидеть Вас, теперь уже с государственным визитом, в нашей стране», — сказал Токаев.
«Хочу выразить Вам слова благодарности за приглашение посетить Казахстан с государственным визитом. Конечно, наиболее рационально это сделать в связи с саммитом ОДКБ. Благодарю Вас за приглашение, оно, безусловно, принимается», — ответил Путин.