Башкан Гагаузии, примар Тараклии и другие примары из обоих регионов провели совместную встречу

Более 1200 гектаров сельскохозяйственных угодий в АТО Гагаузия и Тараклийском районе серьезно пострадали от нашествия саранчи.
В рамках важного совещания в Исполнительном комитете обсуждались результаты мер, принятых для борьбы с этими вредителями, которые ставят под угрозу урожай и продовольственную безопасность жителей. Об этом сообщила башкан Гагаузии Евгения Гуцул.
Благодаря слаженным действиям примэрии села Копчак, специалистов управления агропромышленного комплекса Гагаузии, службы ANSA и аграрных лидеров удалось удержать ситуацию под контролем и минимизировать потери. В частности, в деревне Копчак был локализован опасный очаг после обработки инсектицидами более 600 гектар пораженных полей.
«На следующем заседании КЧС Гагаузии мы рассмотрим вопрос о возмещении расходов, которые понесли аграрии села Копчак в процессе ликвидации саранчи. Произошедшая кризисная ситуация еще раз продемонстрировала важность умения местных и региональных властей действовать в команде — особенно в тех в условиях, когда центральные власти, к сожалению, дистанцируются от реальных проблем сообществ».
Также было объявлено, что будет рассмотрена возможность внесения изменений в региональный закон о субсидировании.
«Мы рассмотрим возможность внесения изменений в региональный Закон “О принципах субсидирования сельскохозяйственных производителей”, чтобы предусмотреть в нем механизм выделения в дальнейшем финансовых средств хозяйствам, пострадавшим от саранчи. Это позволит более эффективно бороться с вызовами, с которыми столкнулись наши аграрии», — добавила башкан.
Примар села Копчак Олег Гаризан, а также примары Тараклии Вячеслав Лупов и Кайраклии Николай Каракаш были приглашены на это совещание, поскольку именно в этих населенных пунктах были выявлены опасные очаги вредителей.
«Наши быстрые и скоординированные действия были необходимы для того, чтобы остановить распространение саранчи и защитить урожай в нашем селе. Важно, чтобы мы и впредь сохраняли единство и поддерживали друг друга в таких кризисных ситуациях».
«Тесное сотрудничество между местными и региональными властями стало залогом успеха в борьбе с нашествием саранчи. Мы благодарны за оказанную нам поддержку и намерены продолжать эффективно действовать перед лицом этих вызовов», — заявил Вячеслав Лупов, примар Тараклии.
Примар Кайраклии Николай Каракаш отметил, что негативные последствия нашествия саранчи для фермеров региона весьма значительны: «Изменение законодательства для выделения дополнительных финансовых ресурсов — важный шаг для обеспечения необходимой поддержки пострадавшему сельскохозяйственному сектору».
Напомним, что ранее Вячеслав Лупов и Николай Каракаш объявили о том, что при поддержке Илана Шора на борьбу с вредителями было выделено 300 тысяч леев. Также из бюджета Тараклии селу Кайраклия выделили 60 тысяч леев.