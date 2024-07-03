Башкан Гагаузии, примар Тараклии и другие примары из обоих регионов провели совместную встречу

«На следующем заседании КЧС Гагаузии мы рассмотрим вопрос о возмещении расходов, которые понесли аграрии села Копчак в процессе ликвидации саранчи. Произошедшая кризисная ситуация еще раз продемонстрировала важность умения местных и региональных властей действовать в команде — особенно в тех в условиях, когда центральные власти, к сожалению, дистанцируются от реальных проблем сообществ».