Текслеру конкуренцию на выборах губернатора составит экс-депутат Госдумы

— Сегодня Челябинская область сталкивается с большим количеством вызовов: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология и многое другое. Я эти проблемы понимаю, трудностей не боюсь, иду работать для людей. Южноуральцы должны знать: мы верны делу Жириновского, — заявил Виталий Пашин на своей странице в соцсетях.