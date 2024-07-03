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Текслеру конкуренцию на выборах губернатора составит экс-депутат Госдумы

Кандидат от ЛДПР Пашин зарегистрировался на выборы губернатора Челябинской области.

Источник: vk.com/vl_pashin

Бывший депутат Госдумы Виталий Пашин зарегистрировался кандидатом на выборы губернатора Челябинской области. Он выдвинут реготделением партии ЛДПР. Об этом сообщили в областном избиркоме.

— Листы поддержки выдвижения и другие документы, необходимые для регистрации в областную избирательную комиссию, сегодня предоставил кандидат на должность губернатора региона Виталий Пашин, — уточнили в облизбиркоме.

Первым кандидатом, кто зарегистрировался на выборы, стал действующий губернатор Алексей Текслер. Следом за ним документы в областной избирком подал представитель партии «Зеленая альтернатива» Степан Соловьев. Виталий Пашин стал третьим зарегистрированным кандидатом.

— Сегодня Челябинская область сталкивается с большим количеством вызовов: нарушение правопорядка мигрантами, ветхие системы ЖКХ, плохая экология и многое другое. Я эти проблемы понимаю, трудностей не боюсь, иду работать для людей. Южноуральцы должны знать: мы верны делу Жириновского, — заявил Виталий Пашин на своей странице в соцсетях.

Напомним, выборы губернатора Челябинской области займут два дня. Они пройдут 7 и 8 сентября.