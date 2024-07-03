Прожиточный минимум в Петербурге собираются увеличить на 3 тысячи рублей в 2025 году

Смольный подготовил проект постановления об установлении прожиточного минимума на 2025 год. Согласно ему, этот показатель вырастет примерно на три тысячи.



Проект опубликован 3 июля. Согласно ему, прожиточный минимум на душу населения будет составлять 19 329 рублей (сейчас — 16 535 рублей), для трудоспособного населения — 21 069 рублей (сейчас 18 023 рубля), для детей — 18 749 рублей (сейчас 16 039 рублей), для пенсионеров — 16 623 рубля (сейчас 14 220 рублей).



Напомним, с начала 2024 года показатель вырос на 1441 рубль, или на 9,5% по отношению к уровню 2023-го. Городское правительство сообщало, что «величина прожиточного минимума имеет важное социальное значение: если доход меньше величины прожиточного минимума, это дает возможность получения различных мер социальной поддержки, таких как выплата детских пособий, доплаты к пенсии пенсионерам, выплата государственной социальной помощи и др.».