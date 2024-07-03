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Лукашевич: Беларусь вносит пусть небольшой, но очень нужный вклад в формирование нового миропорядка

3 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь вносит пусть небольшой, но очень емкий и нужный вклад в формирование нового миропорядка. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Беларуси Сергей Лукашевич в YouTube-проекте БЕЛТА «По факту: решения Первого».

«Что может быть интересно для стран ШОС в Беларуси: вы прекрасно знаете, что транзитный потенциал (хоть, может, и не всем это нравится) — это наша визитная карточка. Он позволяет странам ШОС торговать и двигаться дальше, использовать эти логические маршруты для развития своих обществ. Наша площадка, которая обустраивает мир и спокойствие вокруг себя, также становится доступной для данных стран. Человеческий потенциал, наши перспективы и наработки в сельском хозяйстве, в которых нуждаются наши партнеры, если не все, то очень многие. И здесь наша широкая белорусская душа находит встречное понимание», — отметил Сергей Лукашевич.

Он подчеркнул, что Беларусь вносит пусть небольшой, но очень емкий и нужный вклад в формирование нового миропорядка.

«Пускай это, может быть, звучит очень громко с точки зрения вселенских масштабов. Но это та роль, которую Беларусь сегодня играет и продолжит играть», — заявил дипломат.