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Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти $30 млрд — Путин

Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана.

Источник: Sputnik.kz

АЛМАТЫ, 3 июл — Sputnik. Товарооборот между Россией и Казахстаном достиг почти 30 млрд долларов, сообщил Владимир Путин во время встречи с Касым-Жомартом Токаевым.

«Россия остается одним из основных торгово-экономических партнеров Казахстана. У нас много важных направлений, очень высокая кооперация. Много интересных проектов», — добавил Путин.

«Проекты, которые были согласованы во время вашего визита, очень важные. По сути, они олицетворяют стратегический характер взаимодействия наших государств», — отметил Токаев.

Президент Казахстана добавил, что двустороннее сотрудничество между Россией и Казахстаном развивается по восходящей линии. у него нет никаких сомнений в том, что данные проекты будут реализованы.

Беседа лидеров двух стран проходит в зале для переговоров в отеле «Ритц Карлтон».

Предыдущий раз они встречались в мае, когда Токаев приезжал в Москву на День Победы и саммит ЕАЭС.

Владимир Путин примет участие в саммите Шанхайской организации сотрудничества, который стартует завтра, а сегодняшний день у глав государств, прибывших и прибывающих в Астану, посвящен двусторонним переговорам.

Путин Владимир