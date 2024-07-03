Трюдо выразил обеспокоенность ростом поддержки правых во Франции

«Мы видим подъем правых популистов во всех демократических странах, — сказал Трюдо, отвечая на вопрос, беспокоит ли его успех правой партии “Национальное объединение” и ее союзников на досрочных парламентских выборах во Франции. — К сожалению, мы наблюдаем это во всем мире».
По оценке премьера, лидерам демократических государств нужно продолжать «приносить пользу [своим странам] и успокаивать своих сограждан», на настроениях которых в связи с трудной экономической ситуацией играют правые силы.
Первый тур досрочных парламентских выборов прошел во Франции 30 июня. Правая партия «Национальное объединение» и союзные силы заняли первое место с 33,15% голосов. Левый альянс «Новый народный фронт» занял второе место с 27,99%. Президентская коалиция «Вместе!» набрала 20,04%, свидетельствуют окончательные данные, опубликованные МВД республики.
9 июня президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне поражения его сторонников на выборах в Европарламент принял решение распустить Национальное собрание (нижняя палата) парламента. В предыдущий раз нижняя палата распускалась президентом Жаком Шираком в 1997 году.