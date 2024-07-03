Трюдо выразил обеспокоенность ростом поддержки правых во Франции

«Мы видим подъем правых популистов во всех демократических странах, — сказал Трюдо, отвечая на вопрос, беспокоит ли его успех правой партии “Национальное объединение” и ее союзников на досрочных парламентских выборах во Франции. — К сожалению, мы наблюдаем это во всем мире».