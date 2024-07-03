Токаев оценил вклад России в усиление потенциала ШОС

«Считаю, что работа была проведена значительная, очень много мероприятий, проводятся реформы самой организации, совершенствуется деятельность ШОС. Она приобрела необходимый авторитет на международной арене. На мой взгляд, это одна из самых успешных международных организаций из тех, которые сейчас существуют», — сказал Токаев.