Госдеп заявил, что США открыты для диалога с Венесуэлой

«Мой единственный комментарий заключается в том, что мы всегда открыты для диалога. Я говорил этого много раз. Других комментариев, помимо этого, у меня нет», — отметил Николс, когда у него поинтересовались реакцией на заявления Мадуро в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен ситуации на Гаити. Никаких деталей относительно нынешних контактов США и Венесуэлы представитель американского внешнеполитического ведомства не привел.
Как сообщил 1 июля Мадуро, Венесуэла возобновляет прямые переговоры с США о восстановлении отношений между двумя странами. Эти консультации, по свидетельству президента, начнутся 3 июля.
Правительство Венесуэлы разорвало дипломатические отношения с США 23 января 2019 года после признания американской администрацией временным президентом республики Хуана Гуайдо. США и их союзники в одностороннем порядке ввели в отношении Венесуэлы более 930 ограничительных мер. Наибольший ущерб экономике республики нанесли санкции 2019 года в отношении государственной нефтегазовой компании PDVSA. По некоторым данным, из-за американских санкций против нефтегазовой промышленности Венесуэла потеряла более $232 млрд, общие потери экономики оцениваются в $642 млрд, порядка $30 млрд, принадлежащих республике, заморожены в западных банках.