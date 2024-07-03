Госдеп заявил, что США открыты для диалога с Венесуэлой

«Мой единственный комментарий заключается в том, что мы всегда открыты для диалога. Я говорил этого много раз. Других комментариев, помимо этого, у меня нет», — отметил Николс, когда у него поинтересовались реакцией на заявления Мадуро в ходе специального телефонного брифинга для журналистов, который был посвящен ситуации на Гаити. Никаких деталей относительно нынешних контактов США и Венесуэлы представитель американского внешнеполитического ведомства не привел.