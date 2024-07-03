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Новым вице-премьером Татарстана стал Фаниль Аглиуллин

Новым вице-премьером республики стал Фаниль Аглиуллин, его кандидатуру выбрали единогласно на заседании комитета по госстроительству и местному самоуправлению, сообщает «Татар-информ».

Источник: Reuters

Исполняющим обязанности заместителя премьер-министра Татарстана господин Аглиуллин был назначен 19 июня. С сентября 2019 он занимал должность регионального министра земельных и имущественных отношений. Теперь эту должность занимает Азат Кадыров.

Новый заместитель будет курировать подшефные республике города Лисичанск и Рубежное. Ранее курированием этих городов занимался Евгений Варакин. 14 июня господин Варакин завершил работу в качестве вице-премьера и курирующего закрепленных за Татарстаном городов. Его назначили новым руководителем исполкома Верхнеуслонского района.

Евгений Варакин на этой должности сменил Марата Зиатдинова, который, в свою очередь, стал главой госкомитета республики по закупкам. Господин Зиатдинов сменил на своем посту Руслана Сабирова. Тот покинул пост в апреле 2024 года по своему желанию. Причиной стал переход на другую работу.

В Тукаевском районе новым главой стал Рустем Закиров, его предшественника Фаила Камаева арестовали по подозрению в получении взятки «от представителя одной из коммерческих организаций» на 1,3 млн руб.