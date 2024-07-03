Новым вице-премьером Татарстана стал Фаниль Аглиуллин

Евгений Варакин на этой должности сменил Марата Зиатдинова, который, в свою очередь, стал главой госкомитета республики по закупкам. Господин Зиатдинов сменил на своем посту Руслана Сабирова. Тот покинул пост в апреле 2024 года по своему желанию. Причиной стал переход на другую работу.