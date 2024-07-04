В зоне СВО на Украине погиб бывший заведующий больницы из Пермского края

Виктор Шипицин родился 10 ноября 1964 года в селе Коса. В 1982 году с отличием закончил Белоевскую среднюю школу и стал курсантом Черниговского высшего военного авиационного училища. Как рассказали в администрации округа, по воле обстоятельств он вернулся на Родину и окончил Кудымкарское медицинское училище по специальности «Лечебное дело».