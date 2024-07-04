В зоне СВО на Украине погиб бывший заведующий больницы из Пермского края

В зоне проведения СВО на Украине погиб уроженец Косинского района Пермской области Шипицин Виктор Михайлович. Он долгое время работал заведующим больницы в селе Белоево, после ее закрытия — в администрации Белоевского сельского поселения Кудымкарского округа.
О трагической гибели земляка в зоне спецоперации на Украине сообщила администрация Кудымкарского муниципального округа. Прощание с Виктором Шипициным прошло 3 июля в селе Белоево.
Виктор Шипицин родился 10 ноября 1964 года в селе Коса. В 1982 году с отличием закончил Белоевскую среднюю школу и стал курсантом Черниговского высшего военного авиационного училища. Как рассказали в администрации округа, по воле обстоятельств он вернулся на Родину и окончил Кудымкарское медицинское училище по специальности «Лечебное дело».
В январе 2024 года он принял решение пойти на службу по контракту с Минобороны РФ, его направили в зону проведения СВО на Украину. При выполнении боевой задачи Виктор Шипицин погиб 29 апреля.
Администрация Кудымкарского муниципального округа выражает соболезнования родным и близким земляка.
«Он был заботливым мужем и верным другом, любящим отцом и дедушкой. Коллеги его ценили и уважали, пользовался большим авторитетом. Разделяем вместе с родными и близкими боль и горечь невосполнимой утраты. В нашей памяти Виктор Михайлович навсегда останется мужественным и героическим защитником Отечества», — говорится в некрологе администрации округа.