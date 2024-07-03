МИД России прокомментировал украинский удар по Энергодару

«Удар ВСУ по подстанции “Радуга” — первый случай, когда сотрудников станции преднамеренно подвергли опасности… Террористическая атака режима Зеленского направлена на дестабилизацию ситуации в Энергодаре, запугивание сотрудников станции и, в конечном итоге, создание угроз безопасности ЗАЭС», — заявила Захарова, ее комментарий опубликован на сайте МИД РФ.
По ее словам, ответственность за террор против сотрудников станции и пренебрежение вопросами безопасности мирных ядерных объектов полностью ложится на киевский нацистский режим, персонально его главарей, а также их западных покровителей.
«Будем добиваться должной оценки этих преступных действий со стороны международных организаций», — заверила Захарова.
В среду генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев сообщил, что ВСУ ударили беспилотниками по подстанции «Радуга» в Энергодаре, восемь сотрудников ЗАЭС пострадали. Атака совершена тремя дронами-камикадзе квадрокоптерного типа. На подстанции повреждены оба трансформатора. Мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что большая часть города осталась без света и воды, создана значительная угроза жизнеобеспечению.