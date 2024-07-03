Байден опроверг сообщения о планах отказаться от гонки, уверяет Белый дом

«Мы спросили президента и он ответил прямо на этот вопрос. Президент сказал: “Нет, это абсолютная ложь”. Это пришло напрямую от него», — сообщила она журналистам на брифинге.
В среду заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс обвинил американскую газету New York Times во лжи из-за сообщения о том, что президент США Джо Байден думает над возможностью выйти из предвыборной гонки.
По данным газеты, Байден признался одному из своих «ключевых сторонников», что оценивает, стоит ли ему продолжать участие в предвыборной гонке, и понимает, что находится в трудном положении после неудачных дебатов.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с его предшественником Дональдом Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а по завершении мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят, что демократы могут отказаться от Байдена в качестве претендента на пост и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.