Песков заявил, что Эрдоган не будет посредником в мирных переговорах

По словам Орбана, Зеленскому не очень понравилось его предложение о прекращении огня, у него возникли некоторые сомнения, но он предложил поразмышлять и подумать над идеей. Как пояснил Орбан, у Зеленского «в прошлом был неудачный опыт с прекращением огня, которое, по его мнению, шло не на пользу Украине». В аппарате Зеленского ранее отмечали, что Украина хочет мира и ее инструмент для его достижения — это саммиты мира, в частности, прошедший в середине июня в Швейцарии.