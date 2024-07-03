США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн

Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, это седьмой по счету пакет безопасности, который господин Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.