США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн

Согласно опубликованному журналистами пула Белого дома распоряжению президента США, на финансирование оборонных товаров для Украины предусмотрено $150 млн. В новый пакет войдут:
- ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;
- боеприпасы для высокомобильной артиллерии;
- ракетные системы;
- артиллерийские снаряды и пр.
По словам Карин Жан-Пьер, новый пакет также включает в себя финансирование, которое Минобороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак.
Накануне, 2 июля, министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи Остин сообщил о намерении США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд. По словам министра, новый пакет будет включать противотанковое оружие и системы ПВО.