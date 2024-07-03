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США объявили о новом пакете военной помощи для Украины на $150 млн

Президент США Джо Байден распорядился предоставить Украине очередной пакет военной помощи. Как уточнила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер во время брифинга, это седьмой по счету пакет безопасности, который господин Байден санкционировал для помощи Украине с момента подписания им в апреле дополнения к закону о национальной безопасности.

Источник: AP 2023

Согласно опубликованному журналистами пула Белого дома распоряжению президента США, на финансирование оборонных товаров для Украины предусмотрено $150 млн. В новый пакет войдут:

  • ракеты для украинских систем противовоздушной обороны;
  • боеприпасы для высокомобильной артиллерии;
  • ракетные системы;
  • артиллерийские снаряды и пр.

По словам Карин Жан-Пьер, новый пакет также включает в себя финансирование, которое Минобороны США использует для закупки перехватчиков для систем противовоздушной обороны Patriot и NASAM, чтобы помочь Украине защитить свои войска и города от воздушных атак.

Накануне, 2 июля, министр обороны США Ллойд Остин провел переговоры с украинским министром обороны Рустемом Умеровым. По итогам встречи Остин сообщил о намерении США предоставить Украине новый пакет военной помощи на $2,3 млрд. По словам министра, новый пакет будет включать противотанковое оружие и системы ПВО.