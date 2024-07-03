На Украине заявили о первых поставках F-16 в июле

Глава комитета Верховной рады Украины по вооружению и боеприпасам Александра Устинова сообщила, что к концу 2024 года у ВСУ будет только 20 пилотов, полностью готовых к полетам на истребителях F-16. По ее словам, США намеренно затягивают обучение украинских пилотов. Она предположила, что задержка связана с опасением Вашингтона, что присутствие F-16 на территории Украины может быть расценено Москвой как интеграция страны в НАТО.