На Украине заявили о первых поставках F-16 в июле

«Первые истребители F-16 будут у нас в этом месяце. Я полагаю, что вначале они будут развернуты для защиты от российских ракет», — заявил Вадим Ивченко изданию Kyiv Post. «Атаки на базы российских бомбардировщиков исключены», — добавил депутат.
Истребители F-16, поставляемые Киеву американской стороной, разместят на территории Украины, заявил помощник президента страны по национальной безопасности Джейк Салливан. Ранее украинская сторона допускала их размещение на зарубежных авиабазах.
Глава комитета Верховной рады Украины по вооружению и боеприпасам Александра Устинова сообщила, что к концу 2024 года у ВСУ будет только 20 пилотов, полностью готовых к полетам на истребителях F-16. По ее словам, США намеренно затягивают обучение украинских пилотов. Она предположила, что задержка связана с опасением Вашингтона, что присутствие F-16 на территории Украины может быть расценено Москвой как интеграция страны в НАТО.
Украина ожидает F-16 от Дании, Бельгии, Норвегии и Нидерландов. Предполагается, что всего Украина должна получить более 60 истребителей. По данным Reuters, первые из обещанных Украине истребителей могут прибыть в страну в июне или июле.