На Украине родственники чиновников незаконно покинули страну под предлогом помощи сиротам

Согласно данным омбудсмена, среди сопровождающих лиц были люди, не имевшие отношения к работе с детьми-сиротами. «Самое интересное, что среди этих людей — близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева. Среди сопровождающих также числятся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения», — заметил Лубинец. Он указал, что все сопровождающие мужчины были трудоустроены за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами Украины, и позже не вернулись в страну.