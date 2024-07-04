На Украине родственники чиновников незаконно покинули страну под предлогом помощи сиротам

По его словам, в марте 2022 года 68 воспитанников Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева в сопровождении 20 человек были эвакуированы в бывший молодежный лагерь города Вупперталь в Германии. Лубинец уточнил, что воспитанниками являются дети-сироты, а также дети, лишенные родительской опеки или находящиеся в сложных жизненных обстоятельствах.
Согласно данным омбудсмена, среди сопровождающих лиц были люди, не имевшие отношения к работе с детьми-сиротами. «Самое интересное, что среди этих людей — близкий родственник руководителя Службы по делам детей и семьи города Киева и родственник руководителя Центра социально-психологической реабилитации детей № 1 города Киева. Среди сопровождающих также числятся еще четыре человека, основания для выезда которых требуют дополнительного изучения», — заметил Лубинец. Он указал, что все сопровождающие мужчины были трудоустроены за день до поездки и уволились после того, как оказались за пределами Украины, и позже не вернулись в страну.
Лубинец проинформировал, что обратился в правоохранительные органы с просьбой провести соответствующую проверку. «После такого случая мы будем более тщательно проверять документы, связанные с загранкомандировками. Ведь создается впечатление, что подобные случаи не единичны», — констатировал он.
С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы военнообязанные украинцы не могли уклониться от службы. При этом мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, в том числе незаконными. По данным Госпогранслужбы, ежедневно более 100 уклонистов пытаются покинуть страну. Как уточнил начальник отдела организации пограничного контроля Игорь Матвийчук, это лишь те люди, кого задерживают, либо о ком становится известно после сообщений пограничных служб соседних стран.