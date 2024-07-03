Зеленский заявил о желании увидеть «что-то похожее» на приглашение в НАТО

Он отметил, что во время саммита Украина хотела бы получить приглашение присоединиться к блоку, но признал, что этого не случится. «Мы хотели бы увидеть что-то похожее на приглашение», — добавил президент. По его словам, это стало бы знаком, что все участники объединения уверены в руководстве США и «не боятся» российского президента Владимира Путина.