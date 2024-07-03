Путин и Лукашенко пообщались на саммите ШОС

Президенты России и Белоруссии, Владимир Путин и Александр Лукашенко, провели неформальный диалог в рамках обеда для участников саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Кадры беседы политиков опубликовал близкий к пресс-службе лидера белорусского государства telegram-канал «Пул Первого».