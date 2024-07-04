СМИ: Байден на саммите НАТО попытается реабилитироваться после провала на дебатах

Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что союзники США по НАТО беспокоятся, что «хилый» Байден не сможет принимать важные решения в альянсе, и саммит в Вашингтоне не позволит главе государства укрепить свой авторитет. По его словам, Байден «на шесть лет старше НАТО», недостаточно энергичен и последователен.