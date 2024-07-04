СМИ: Байден на саммите НАТО попытается реабилитироваться после провала на дебатах

Как отмечается, Байден может использовать саммит НАТО, чтобы «перевернуть страницу своего мрачного выступления» на дебатах, которое тревожит многих. По словам источника, саммит альянса дает президенту хорошую возможность продемонстрировать свое «лидерство и дипломатические достижения» на мировой арене.
Ранее обозреватель агентства Bloomberg Андреас Клут выразил мнение, что союзники США по НАТО беспокоятся, что «хилый» Байден не сможет принимать важные решения в альянсе, и саммит в Вашингтоне не позволит главе государства укрепить свой авторитет. По его словам, Байден «на шесть лет старше НАТО», недостаточно энергичен и последователен.