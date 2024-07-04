Журналистка заявила, что батальон «Азов» совершил «тихий переворот» на Украине

Содоль командовал объединенными силами ВСУ с 11 февраля 2024 года. В последнее время его активно критиковала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Марьяна Безуглая. 22 июня она заявила, что Содоль «выпивал в ресторане» в Одессе во время пропущенного прорыва на Торецк в ДНР. 23 июня украинские СМИ сообщили, что Кротевич подал заявление в Госбюро расследований Украины, обвинив Содоля в некомпетентном командовании, которое привело к крупным потерям среди личного состава и утрате территорий.