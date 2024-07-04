Такер Карлсон анонсировал интервью с Владимиром Зеленским

9 февраля Такер Карлсон опубликовал интервью с президентом России Владимиром Путиным длительностью 2 часа и 7 минут. Беседа была посвящена отношениям России и США, конфликту на Украине, а также связям российской стороны с НАТО. Журналист объяснял, что решил поговорить с российским президентом, поскольку американцы не знают о происходящем в России и на Украине. Позднее Такер Карлсон рассказал, что Владимир Зеленский отклонил «многочисленные запросы» на интервью.