Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией

Ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны Москвы на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию МИД России.
«Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства (в дела Франции — Прим. ред.)», — ответила Ле Пен ведущему.
Ле Пен также добавила, что не чувствует ответственности за «провокации России против Франции и (президента Франции — Прим. ред.) Эммануэля Макрона».
Вышеупомянутый твит МИД России содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, затрагивающий проходящие во Франции парламентские выборы, на которых партия Ле Пен «Национальное объединение» получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была использована фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений.
Говоря о помощи Украине, Ле Пен отметила, что ее партия продолжит поддерживать Киев в случае получения абсолютного большинства мест в парламенте, но не допустит прямого участия французских военных в конфликте.
По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых «Новый народный фронт» получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.