Ричмонд
+30°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ле Пен назвала публикацию МИД России провокацией

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Лидер парламентской фракции правой французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен в эфире телеканала TF1 назвала формой вмешательства и провокацией публикацию МИД России с ее фотографией, посвященную выборам во Франции и размещенную в официальном аккаунте министерства в соцсети X.

Источник: AP 2023

Ведущий задал Марин Ле Пен вопрос о возможной поддержке ее партии со стороны Москвы на фоне парламентских выборов во Франции, приведя в пример публикацию МИД России.

«Когда вы делаете столь показной и провокационный твит, это можно расценивать как форму вмешательства (в дела Франции — Прим. ред.)», — ответила Ле Пен ведущему.

Ле Пен также добавила, что не чувствует ответственности за «провокации России против Франции и (президента Франции — Прим. ред.) Эммануэля Макрона».

Вышеупомянутый твит МИД России содержал комментарий советника-посланника министерства Андрея Настасьина, затрагивающий проходящие во Франции парламентские выборы, на которых партия Ле Пен «Национальное объединение» получила относительное большинство голосов в первом туре. В качестве иллюстрации была использована фотография Ле Пен на одном из партийных выступлений.

Говоря о помощи Украине, Ле Пен отметила, что ее партия продолжит поддерживать Киев в случае получения абсолютного большинства мест в парламенте, но не допустит прямого участия французских военных в конфликте.

По официальным данным МВД Франции, в первом туре парламентских выборов партия «Национальное объединение» вместе с союзниками из партии республиканцев набрала 33,15% голосов, что даст ей до 270 из 577 мест в парламенте. Коалиция левых «Новый народный фронт» получила 27,99%, коалиция президента Эммануэля Макрона пришла третьей, набрав 20,04%. Второй тур выборов состоится 7 июля.

дипломатия