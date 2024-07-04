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США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов

ВАШИНГТОН, 4 июл — РИА Новости. Новая военная помощь США Киеву рассчитана на демонстрацию в преддверии саммита НАТО непреклонности в отстаивании разваливающегося мирового порядка, говорится в распространенном посольством России в Вашингтоне заявлении Анатолия Антонова.

Источник: © РИА Новости

«Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина о путях остановки конфликта и достижении мира — отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается», — сказал он.

Ранее администрация США объявила о новой военной помощи Киеву на 2,5 миллиарда долларов. Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.

Как заявил Антонов, «американское руководство не видит и не понимает истинного положения дел».

«Запуталось в своих же сетях интриг и санкций, которые не сковали действия России и других независимых государств, а стали тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику “всесильного” Запада», — подчеркнул он.

«Накачка» агонизирующего режима (Владимира) Зеленского смертоносными вооружениями — бесперспективный проект. По сути — это поощрение киевских террористов к совершению новых преступлений. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", — добавил он.

Как заявил Антонов, нет оправдания «заокеанским спонсорам кровавых боевиков ВСУ». «Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет “набухать” кошелькам американского ВПК. США балансируют на грани конфликта с Россией — крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.

В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.

дипломатия