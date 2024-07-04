США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов

«Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина о путях остановки конфликта и достижении мира — отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается», — сказал он.