США продолжают курс на войну, передавая Киеву новое оружие, заявил Антонов

«Администрация продолжает курс на войну. Питает иллюзорные мечты о стратегической победе над Россией. Предложения (президента России — Прим. ред.) Владимира Путина о путях остановки конфликта и достижении мира — отвергаются. Главное для здешних политиков — продемонстрировать накануне вашингтонского саммита НАТО непреклонность в отстаивании разваливающегося мирового порядка, основанного на американских правилах. При этом, цена такой Пирровой победы в расчет не принимается», — сказал он.
Ранее администрация США объявила о новой военной помощи Киеву на 2,5 миллиарда долларов. Саммит НАТО пройдет на следующей неделе в Вашингтоне.
«Запуталось в своих же сетях интриг и санкций, которые не сковали действия России и других независимых государств, а стали тяжелыми путами, тянущими на дно политику и экономику “всесильного” Запада», — подчеркнул он.
«Накачка» агонизирующего режима (Владимира) Зеленского смертоносными вооружениями — бесперспективный проект. По сути — это поощрение киевских террористов к совершению новых преступлений. Очевидно, что новые американские вооружения не снизят накал нашей борьбы за освобождение Украины. Приведут лишь к новым жертвам среди мирного населения, включая женщин и детей", — добавил он.
Как заявил Антонов, нет оправдания «заокеанским спонсорам кровавых боевиков ВСУ». «Только глупцы не понимают, что нынешняя война позволяет “набухать” кошелькам американского ВПК. США балансируют на грани конфликта с Россией — крупнейшей ядерной державой. Ощущение таково, что здесь не задумываются о глобальных последствиях катастрофы, которая приближается из-за недальновидной и опасной политики Вашингтона. Отсидеться за океаном не получится», — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
В Москве не раз подчеркивали, что новые поставки западного оружия и техники на Украину никак не изменят ситуацию на линии боевого соприкосновения и будут уничтожаться так же, как и другие виды вооружений.