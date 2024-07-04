Штаб Трампа заявил, что демократы и СМИ врали американцам о состоянии Байдена

«Не заблуждайтесь, демократы, основные средства массовой информации сговорились скрыть правду от американской общественности — Джо Байден слаб, он неудачник, бесчестный и не подходит для Белого дома. Каждый из них лгал о когнитивном состоянии Джо Байдена и поддерживал его катастрофическую политику в течение последних четырех лет», — говорится в заявлении штаба Трампа.