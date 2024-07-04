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Минпромторг рекомендовал чиновникам ездить на Lada Largus и «Газелях»

Минпромторг обновил список автомобилей, рекомендованных для приоритетного использования чиновниками в служебных целях. В расширенный перечень вошли модели Lada Largus, XCite X-Cross 7, а также «Газель» и «Соболь». Всего в списке 14 брендов и более 40 моделей автомобилей.

Источник: РИА "Новости"

Так, в список входят:

  • LADA: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel; Largus;
  • «Москвич»: 3, 3е, 6;
  • УАЗ: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР;
  • ГАЗ: ГАЗель NEXT, ГАЗель NN, Соболь, Соболь NN;
  • «Соллерс»: ST6;
  • Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET;
  • Haval: JOLION, DARGO, F7/F7x, H9, M6;
  • XCITE: X-Cross 7;
  • Aurus: SENAT, KOMENDANT;
  • Kaiyi: E5, X3 Pro, X3, X7;
  • BAIC: U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7;
  • «Амберавто»: А5;
  • SWM, модели: G05 Pro, G01;
  • Citroen: C5 AIRCROSS.

Список рекомендованных к закупкам для госслужащих автомобилей был сформирован осенью 2023 года. В первую очередь рекомендовано закупать высоколокализованные модели. Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения госзакупок может осуществляться по специальному разрешению Минпромторга.