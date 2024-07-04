Минпромторг рекомендовал чиновникам ездить на Lada Largus и «Газелях»

Так, в список входят:
- LADA: Vesta, Vesta SW Cross, Granta, Niva Legend, Niva Travel; Largus;
- «Москвич»: 3, 3е, 6;
- УАЗ: Патриот, Пикап, Профи, Хантер, СГР;
- ГАЗ: ГАЗель NEXT, ГАЗель NN, Соболь, Соболь NN;
- «Соллерс»: ST6;
- Evolute: I-PRO, I-JOY, I-SKY, I-JET;
- Haval: JOLION, DARGO, F7/F7x, H9, M6;
- XCITE: X-Cross 7;
- Aurus: SENAT, KOMENDANT;
- Kaiyi: E5, X3 Pro, X3, X7;
- BAIC: U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7;
- «Амберавто»: А5;
- SWM, модели: G05 Pro, G01;
- Citroen: C5 AIRCROSS.
Список рекомендованных к закупкам для госслужащих автомобилей был сформирован осенью 2023 года. В первую очередь рекомендовано закупать высоколокализованные модели. Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения госзакупок может осуществляться по специальному разрешению Минпромторга.