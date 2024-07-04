Минпромторг рекомендовал чиновникам ездить на Lada Largus и «Газелях»

Список рекомендованных к закупкам для госслужащих автомобилей был сформирован осенью 2023 года. В первую очередь рекомендовано закупать высоколокализованные модели. Незадолго до этого президент Владимир Путин заявил, что чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства. Закупка автомобилей с уровнем локализации ниже порогового значения госзакупок может осуществляться по специальному разрешению Минпромторга.