В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку на соблюдение законодательства при проведении модельного конкурса в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, на предмет соблюдения прав детей, обращение есть в распоряжении РИА Новости.