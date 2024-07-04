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В Госдуме попросили проверить конкурс красоты в Ростове-на-Дону

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Глава комитета ГД по защите семьи Нина Останина направила обращение на имя генерального прокурора РФ Игоря Краснова с просьбой провести проверку на соблюдение законодательства при проведении модельного конкурса в Ростове-на-Дону, где участницы-подростки выходили в купальниках, на предмет соблюдения прав детей, обращение есть в распоряжении РИА Новости.

Источник: © РИА Новости

Ранее ряд Telegram-каналов распространил информацию о конкурсе красоты в Ростове-на-Дону, где у участниц-подростков был выход в купальниках.

«Просим вас, уважаемый Игорь Викторович, организовать проверку соблюдения действующего законодательства при проведении конкурса на предмет соблюдения прав детей, а также в части его соответствия государственной политике по сохранению традиционных духовно-нравственных ценностей», — говорится в обращении.

В нем также отмечается, что комитет Госдумы по защите семьи считает недопустимым привлекать несовершеннолетних к участию в мероприятиях, нарушающих нормы общественной морали и противоречащих традиционным духовно-нравственным ценностям, определенным указом президента.

Госдума
мода и красота