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Эксперты по внешней политике призвали НАТО не приглашать Украину в альянс

61 эксперт в области внешней политики подписал открытое письмо с призывом к НАТО не обещать Украине членства в альянсе перед июльским саммитом в Вашингтоне. Текст письма опубликовала газета Politico. Авторы письма отмечают, что дальнейшее продвижение Украины в состав НАТО сделает страну «ареной затяжных разборок».

Источник: AP 2023

В письме эксперты также упоминают 5-ю статью Устава НАТО, которая предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран—членов альянса. При этом аналитики считают, что решение о членстве в НАТО Украины мотивирует Россию продолжать боевые действия, а не наоборот. «Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО», — утверждают авторы письма.

Саммит НАТО в Вашингтоне пройдет 9—11 июля. Члены НАТО не предложат Украине вступить в альянс, однако, как ожидается, пообещают долгосрочную финансовую помощь. В частности, генсек НАТО Йенс Столтенберг предложил обязать альянс выделять Украине €40 млрд ежегодно. The Telegraph со ссылкой на источники писала, что на саммите союзники планировали утвердить «дорожную карту» вступления Украины в НАТО в знак поддержки этого процесса.

30 сентября 2022 года Владимир Зеленский объявил о подаче заявки на вступление Украины в НАТО в ускоренном порядке. На саммите НАТО в Вильнюсе в июле 2023-го члены альянса договорились упростить путь вступления Украины.

НАТО