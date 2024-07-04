Эксперты по внешней политике призвали НАТО не приглашать Украину в альянс

В письме эксперты также упоминают 5-ю статью Устава НАТО, которая предполагает коллективную защиту в случае нападения на одну из стран—членов альянса. При этом аналитики считают, что решение о членстве в НАТО Украины мотивирует Россию продолжать боевые действия, а не наоборот. «Вызовы, связанные с Россией, можно решить и без принятия Украины в НАТО», — утверждают авторы письма.