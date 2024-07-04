Губернаторы-демократы пообещали Байдену поддержку на выборах

Ранее агентство Bloomberg рассказало, что десятки американских конгрессменов-демократов планируют в общем письме потребовать выхода Байдена из предвыборной гонки. Отмечается, что это говорит о том, «насколько широко распространена паника внутри партии» после выступления политика на дебатах с его предшественником Дональдом Трампом.