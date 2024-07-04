Правительство одобрило запрет части военнослужащих иметь иностранные счета

«Сотрудникам ФСО и военнослужащим, их супругам с несовершеннолетними детьми будет запрещено открывать и иметь счета и активы в зарубежных банках, а также пользоваться иностранными финансовыми инструментами. Предлагается установить обязанность всех сотрудников госохраны предоставлять определенную директором ФСО информацию. В ФСО появится институт профессиональной тайны», — пишут «Ведомости» со ссылкой на пояснительную записку. С таким предложением выступила группа депутатов партии «Единая Россия» во главе с председателем комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым и главой комитета по обороне Андреем Картаполовым.