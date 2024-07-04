Тугуро-Чумиканский район в Хабаровском крае может стать частью Крайнего Севера

В частности, она обратила внимание на необходимость пересмотра перечня районов Крайнего Севера и местностей, приравненных к районам Крайнего Севера. Причина кроется в целях предоставления государственных гарантий и компенсаций для лиц, работающих и проживающих там. Тугуро-Чумиканский район отнести к территориям Крайнего Севера пытаются не первый год. На сегодняшний день здесь есть проблемы с транспортной недоступностью, отмечается низкий уровень благоустройства и обеспечения коммунальной инфраструктурой, нет благоустроенного жилья с коммунальными услугами.