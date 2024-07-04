Дмитрий Демешин поделился планами по расселению ветхих зданий в Хабаровском крае

Главенствующей темой для обсуждения стала программа «Стимул», направленная на создание инфраструктуры для новых жилых микрорайонов. Уже в первой половине этого года в регионе было введено в эксплуатацию 172 тысячи квадратных метров жилья, из которых большая часть предназначена для индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу и правительство Хабаровского края.