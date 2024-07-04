Дмитрий Демешин поделился планами по расселению ветхих зданий в Хабаровском крае

Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Дмитрий Демешин встретился в Москве с Министром строительства и ЖКХ РФ Иреком Файзуллиным. В рамках дискуссии затрагивались ключевые вопросы строительства и обновления инфраструктуры региона, включая программу переселения из аварийного жилья, создание новых микрорайонов и улучшение транспортной доступности, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Главенствующей темой для обсуждения стала программа «Стимул», направленная на создание инфраструктуры для новых жилых микрорайонов. Уже в первой половине этого года в регионе было введено в эксплуатацию 172 тысячи квадратных метров жилья, из которых большая часть предназначена для индивидуального жилищного строительства и многоквартирных домов, сообщает AmurMedia со ссылкой на пресс-службу и правительство Хабаровского края.
— Строительство инфраструктуры — фундамент для успешной реализации проектов комплексного развития территорий, развития жилищного строительства в целом. Но главное, что все это создает комфортные условия для жителей Хабаровского края. Это инвестиция в будущее, — отметил врио губернатора Дмитрий Демешин.
Обсуждались и вопросы переселения жителей из аварийного жилья в более благоустроенные дома. Работы по переселению ускоряются, а на федеральном уровне продолжается поддержка жителей, которые активно перебираются из аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года.
По поручению главы региона разрабатывается пятилетняя программа переселения почти в 20 тысяч квадратных метров аварийного фонда. Подчеркнем, что с начала 2019 года около шести тысяч человек получили новое жилье по программе переселения из аварийного фонда.
Однако одним из актуальных вопросов остается проблема обманутых дольщиков. Ирек Файзуллин одобрил инициативу Дмитрия Демешина о переводе решения проблем долевого строительства на ручное управление. Хабаровский край остается единственным регионом на Дальнем Востоке, где проблема обманутых дольщиков не решена полностью.
Напомним, что недавно врио губернатора заручился поддержкой Генпрокурора РФ Игоря Краснова в решении проблем Хабаровского края По итогам встречи поручил принять все необходимые меры прокурорского реагирования по указанным вопросам и взял результаты под личный контроль.