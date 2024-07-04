Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории

Значительная часть Западного берега реки Иордан находится под управлением Палестинской администрации. При этом по итогам Шестидневной войны 1967 года территория региона фактически находится под военным контролем Израиля. С тех пор на Западном берегу начали появляться еврейские поселения. Израильская правозащитная организация «Бецелем» в 2002 году утверждала, что свободный вход арабов в еврейские поселения запрещен. Власти Израиля объясняли эти ограничения соображениями безопасности.