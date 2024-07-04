Израиль объявил своей крупнейшую за 30 лет часть палестинской территории

С начала 2024 года, по подсчетам правозащитников, Израиль признал государственными землями 23,7 тыс. га на Западном берегу реки Иордан. «Шалом Ахшав» назвал этот год «пиков в масштабах декларирования государственных земель».
Значительная часть территории, входящей в 1270 га, ранее определялась международным сообществом как природный заповедник и пожарная зона для военного использования, уточнили правозащитники. Объявленная государственной земля больше не считается частной собственностью палестинцев, они лишаются возможности ею пользоваться. Израиль сдает эти земли в аренду, но только израильтянам.
Значительная часть Западного берега реки Иордан находится под управлением Палестинской администрации. При этом по итогам Шестидневной войны 1967 года территория региона фактически находится под военным контролем Израиля. С тех пор на Западном берегу начали появляться еврейские поселения. Израильская правозащитная организация «Бецелем» в 2002 году утверждала, что свободный вход арабов в еврейские поселения запрещен. Власти Израиля объясняли эти ограничения соображениями безопасности.