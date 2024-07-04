На саммите ШОС обсудят предложенную Путиным систему евразийской безопасности

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин заявил, что на евразийском континенте необходима новая структура безопасности, открытая для всех стран, включая членов НАТО. В частности, он указал на необходимость «постепенного сворачивания военного присутствия внешних держав» в регионе. Президент отметил готовность обсуждать этот вопрос с НАТО и Евросоюзом.