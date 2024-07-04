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На саммите ШОС обсудят предложенную Путиным систему евразийской безопасности

На саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обязательно будет упомянуто создание новой системы евразийской безопасности, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. С идеей о новой системе выступал президент России Владимир Путин.

Источник: РИА "Новости"

«Обязательно будет упомянута», — сказал представитель Кремля «РИА Новости». По его словам, диалог с партнерами по этому вопросу уже поэтапно продвигается.

В саммите ШОС в Астане, который проходит 3—4 июля, участвуют главы государств и правительств России, Азербайджана, Белоруссии, Индии, Ирана, Казахстана, Катара, Киргизии, Китая, Монголии, ОАЭ, Пакистана, Таджикистана, Туркмении, Турции и Узбекистана.

14 июня на встрече с руководством МИД РФ Владимир Путин заявил, что на евразийском континенте необходима новая структура безопасности, открытая для всех стран, включая членов НАТО. В частности, он указал на необходимость «постепенного сворачивания военного присутствия внешних держав» в регионе. Президент отметил готовность обсуждать этот вопрос с НАТО и Евросоюзом.

Путин Владимир
ШОС