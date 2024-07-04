Губернатор Игорь Кобзев встретился с руководителем ОАО «РЖД» Олегом Белозеровым

«БАМ — это не только история, но и будущее и страны, Иркутской области. В региональный план подготовки и проведения празднования юбилея в этом году включено около 350 мероприятий по улучшению жизни в городах и поселках магистрали. Это строительство и ремонт больниц, школ, детских садов, дорог, учреждений культуры и спорта», — рассказал глава Приангарья. Игорь Кобзев обратился к Олегу Белозерову с просьбой рассмотреть возможность ремонта привокзальных площадей зданий вокзалов железнодорожных станций Киренга и Улькан, а также оказать помощь Казачинскому муниципальному образованию в завершении в 2025 году благоустройства общественной территории «Центральный парк отдыха» в селе Казачинское.