Байден прошел медобследование после дебатов с Трампом, пишут СМИ

«Байден в среду вечером (по местному времени — ред.) заявил более чем 20 губернаторам-демократам на закрытой встрече, что прошел медицинское обследование после дебатов на прошлой неделе и чувствует себя хорошо», — пишет газета.
Согласно собеседникам издания, отвечая на вопрос одного из губернаторов о самочувствии, Байден заявил, что пребывает в добром здравии, и постучал по дереву.
Глава штата Мэриленд Уэс Мур ранее заявил, что губернаторы-демократы обещали поддержать Байдена, несмотря на обеспокоенности после неудачных дебатов. Свою поддержку действующему президенту высказал и губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом.
Американские СМИ сходятся во мнении, что Байден неудачно выступил на первых дебатах с республиканцем Трампом, которые прошли в ночь на 28 июня в Атланте. Действующий американский президент запинался и делал паузы, не всегда четко формулируя мысль, а после мероприятия в объектив телекамеры попал момент, когда супруга Байдена Джилл помогала ему спуститься с лестницы.
Теперь политики и журналисты говорят о том, что демократы могут отказаться выдвигать Байдена и заменить его другим кандидатом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах Байдена, если он сам не откажется от участия. При этом в штабе действующего президента говорят, что он не собирается сдаваться и выходить из гонки. По некоторым данным, выдвинуть кандидатом на пост президента его могут уже 21 июля, не дожидаясь съезда партии в августе, таким образом положив конец спорам о том, следует ли ему участвовать.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.